İspanya da Çin’i geçti: 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 738 artışla 3 bin 434’e, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610’a ulaştı. Buna göre İspanya, Kovid-19’un çıktığı ülke olan Çin’i (3 bin 281 ölü) geride bırakarak İtalya’nın (6 bin 820 ölü) ardından virüsten dolayı en fazla ölümün olduğu ikinci ülke konumuna geldi. Kovid-19’da günlük ölüm sayılarında bu zamana kadarki en yüksek artışı geçen cumartesi günü 793 ile İtalya açıklamıştı.

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NATO’DAN YARDIM İSTEDİ

Can kaybındaki rekor artış sonrası İspanya ordusu NATO’ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi’nden sağlık malzemesi yardımı istedi. İspanya’nın istekleri şu şekilde sıralandı: “150 bin tek kullanımlık önlük, FFP3 tipi 150 bin solunum cihazı, 1000 kızılötesi termometre, 5 bin yüz koruma maskesi, 10 bin koruma gözlüğü, 1,5 milyon ameliyat maskesi, 500 bin Kovid-19 hızlı test kiti, 50 bin polimeraz zincir reaksiyonu tanı sistemi ve 500 mekanik ventilatör.”