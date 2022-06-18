Dünya İspanya orman yangınlarıyla savaşırken Fransa rekor kıran sıcaklıklara hazırlanıyor
AVRUPA

İspanya orman yangınlarıyla savaşırken Fransa rekor kıran sıcaklıklara hazırlanıyor

İspanya'da sıcak hava dalgası nedeniyle birçok arazi yanarken, bilim adamları Fransa'yı 42 derecenin üzerinde sıcaklıkla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya orman yangınlarıyla savaşırken Fransa rekor kıran sıcaklıklara hazırlanıyor
İspanya'da binlerce dönüm arazi sıcak hava dalgasından dolayı yandı

Fransa, İspanya ve diğer Batı Avrupa ülkeleri iklim değişikliğinin etkileri konusunda endişelere yol açacak bunaltıcı bir hafta sonu için hazırlık yaptı. Cuma günü Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar şimdiden 40 derecenin üzerine çıktı.

  • Fransız devlet hava tahmincisi Meteo France, Haziran ayı sıcaklık rekorlarının Cuma günü 11 bölgede kırıldığını ve Cumartesi günü bazı bölgelerde 42 dereceye kadar ulaşabileceğini söyledi.

Bölgesel yetkililer, İspanya'da Cuma günü kuzeybatı Sierra de la Culebra bölgesinde yaklaşık 22.240 dönüm arazinin yandığını ve yaklaşık 200 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

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