İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırında göçmen akını yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.