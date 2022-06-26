Dünya İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrikadaki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti Başbakan polislere teşekkür etti
AVRUPA

İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
İspanya sömürü altında tuttuğu Kuzey Afrikadaki Melilla kentinde 37 göçmeni katletti: Başbakan polislere teşekkür etti
Melilla kentinde katliam

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırında göçmen akını yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.

Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
OYNAT 00:34
Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

İSPANYOL POLİSİ KATLİAM YAPTI

Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlandı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN SKANDAL "TEŞEKKÜR"

Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
OYNAT 00:34
Katliam için polislere teşekkür etti: İspanya Kuzey Afrika'daki Melilla kentinde göçmenlere ateş açtı
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırdı.

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