Dünya İspanyada emekliler hayat pahalılığına karşı yürüdü
AVRUPA

İspanya’da emekliler hayat pahalılığına karşı yürüdü

İspanya’da emekliler, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid’de gösteri yaptı. Binlerce kişi, “kamu hizmeti, sağlık, emeklilik, maaşların savunulması” temasıyla yapılan kent merkezindeki yürüyüşe katıldı. Satın alma güçlerinde 2021’de yüzde 3, 2022’de yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadıklarını ve yüksek enflasyonun en büyük mağdurlarından biri olduklarını belirten emekliler, sol koalisyon hükümetinin açıkladığı yüzde 8,5 maaş artışının yeterli olmadığını savundu.

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Haber Merkezi Diğer
İspanya’da emekliler hayat pahalılığına karşı yürüdü
İspanya

İspanya’da emekliler, ülkede yaşanan fiyat artışlarına karşı başkent Madrid’de gösteri yaptı. Binlerce kişi, “kamu hizmeti, sağlık, emeklilik, maaşların savunulması” temasıyla yapılan kent merkezindeki yürüyüşe katıldı.

Satın alma güçlerinde 2021’de yüzde 3, 2022’de yüzde 6’dan fazla kayıp yaşadıklarını ve yüksek enflasyonun en büyük mağdurlarından biri olduklarını belirten emekliler, sol koalisyon hükümetinin açıkladığı yüzde 8,5 maaş artışının yeterli olmadığını savundu. Emeklilerin bağlı oldukları sivil toplum örgütlerince okunan manifestoda, “Cebimizdeki paraları çalıp, finans sektörlerine veriyorlar. Organize bir soygunla karşı karşıyayız. Ayrıca, bizi işçilerle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu utanç vericidir” ifadeleri kullanıldı.

Manifestoda ayrıca, “Bize dayatılan karşı reformlar tersine çevrilene, maaş ve emekli maaşlarındaki cinsiyet farkını ortadan kaldırılana, emeklilikte kaybedilen haklar geri kazanılana kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğiz. Reformlar, adaletli bir servet dağılımı oluşturmak, evrensel ve kaliteli kamu ve toplum hizmetlerini iyileştirmek ve garanti etmek içindir” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yaşanan enerji krizi ve fiyat artışlarına karşı İspanya’da eylül ayı ortasından bu yana her hafta sonu farklı sektörlerden işçiler gösteriler düzenliyor. Hükümet de enerji krizine karşı açıkladığı önlem paketlerinin yanı sıra memur ve emeklilerin maaşlarına kademeli zam yapacağını duyuruyor.

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