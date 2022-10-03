Dünya İspanyada kuraklık alarmı Temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı
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İspanya’da kuraklık alarmı: Temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

İspanya’nın güneyinde bulunan Sevilla şehrinde kuraklık nedeniyle alarm verildi. Kentte temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı.

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Haber Merkezi İHA
İspanya’da kuraklık alarmı: Temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı
Arşiv.

Sevilla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yağış eksikliğinin şehrin su rezervinde önemli düşüşe neden olduğu bildirilerek, şehirde kuraklık acil durumu ilan edildiği aktarıldı.

  • Su tüketimine ilişkin kısıtlamaları içeren belediye kararnamesinde, suyun başta eğlence ve dekorasyon olmak üzere zorunlu olmayan her türlü tüketimine kısıtlama getirilirken, yasağa uymayanların cezalandırılacağı belirtildi.

Yayınlanan kararname ile Sevilla şehri sınırları içinde oto yıkamacılar haricinde hortum ile araç yıkanması, otomatik kapanma özelliği olmayan halka açık içme suyu çeşmelerinin kullanılması, şehir şebeke suyu kullanılarak bahçe ve yeşil alanların sulanması, sokakların yıkanması ve devridaim sistemi bulunmayan havuzların doldurulmasına yasak getirildi.

Kararnamede, vatandaşlar alınan tedbirlere uyum göstermeye ve bilinçli su tüketmeye davet edilirken, aksi durumların görülmesi halinde yetkililere ihbar edilmesi istendi.

Sevilla Belediye Başkanı Antonio Munoz, geçtiğimiz günlerde şehirde yaşanan su sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulunmuş ve gereksiz su tüketimine yasak getirileceğini belirtmişti.

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