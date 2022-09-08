Avrupa en sıcak yazını yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da bu yaz rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiğini duyurdu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar "bir bütün olarak hem ağustos ayı hem de yaz (haziran-ağustos) için rekor düzeyde yüksek" ölçülerek kayıtlara geçti.

Ağustos kıtada "önemli bir farkla" kaydedilen en sıcak ay olurken, Ağustos 2021'de belirlenen bir önceki rekoru 0,4 santigrat derece geride bıraktığını gösterdi.

Açıklamada bilim adamı Freja Vamborg'un şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa genelinde yoğun bir dizi sıcak hava dalgası, olağandışı kurak koşullarla birleştiğinde, Avrupa'nın birçok yerinde sıcaklık, kuraklık ve yangın faaliyeti açısından rekorlarla birlikte, toplumu ve doğayı çeşitli şekillerde etkileyen, aşırılıklarla dolu bir yaza yol açtı."

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Vamborg ayrıca, verilerin sadece Avrupa için değil, küresel düzeyde de kaydedilen en sıcak ortak ağustos ayının yaşandığını ortaya koyduğunun altını çizerek, ortalama sıcaklığın 1991-2020 aylık ortalamasından 0,3 santigrat derece yüksek olduğunu bildirdi.

FOTOĞRAF 12 Gelecek hafta sonuna doğru sıcak hava dalgasının Türkiye'de etkili olacağı bildirildi.<br><br> Önümüzdeki cuma ve cumartesi günü sıcaklıklarda yükselme beklendiğini açıklandı. Verilere göre cuma ve cumartesi günü İstanbul'da sıcaklık 34-35 dereceye yükselecek. Ege Bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık, 40 dereceye çıkıp 45 dereceyi bulabilir.<br><br> SICAKLIK ÖNCESİ KUVVETLİ RÜZGAR<br><br>Kavurucu sıcaklar gelmeden önce, hafta başında kısa süreli şiddetli rüzgarlar olacak.<br><br>İstanbul’da poyrazın hızı 45 kilometreye ulaşacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık 22-23 dereceye düşecek. Marmara Denizi'nde de poyrazın hızı 60 kilometreyi bulacak. EGE'DE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ<br><br>Ege Bölgesi rüzgarlar nedeniyle orman yangını tehlikesi altında. İzmir, Bodrum, Ayvalık, Çeşme boyunca rüzgarın hızı 70 kilometreyi bulacak. Ege Bölgesi'nde orman yangını riski mevcut. Meteorolojinin internet sitesindeki verilere göre önümüzdeki 5 günlük hava raporu şöyle: Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geliyor: Termometreler 45 dereceyi görecek Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası, Türkiye'de de etkisini gösterecek. Meteorolojinin verilerine göre; gelecek hafta sonuna doğru sıcaklıklar 5-10 derece artacak. Termometreler, Marmara Bölgesinde 35 derece, Ege Bölgesinde ise 45 dereceyi gösterecek. BiP'te paylaş

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