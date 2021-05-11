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Dünya İspanyanın başkenti Madridde İsrailin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüsteki saldırıları protesto edildi
AVRUPA

İspanya'nın başkenti Madrid'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları protesto edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. İspanyol ve Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen eylemde, İsrail Büyükelçiliği önünde "Filistin için adalet" yazılı pankart açan grup, "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun", "İsrail'in devlet terörüne hayır", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Haber Merkezi AA
İspanyanın başkenti Madridde İsrailin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüsteki saldırıları protesto edildi​
Madrid'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Okunan manifestoda, İsrail'in Doğu Kudüs'te "etnik temizlik" yaptığı vurgulanarak, tüm uluslararası toplum ve hükümetlere İsrail'i kınamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

AA

Suher adlı Filistinli kadın, "Ben yurt dışında yaşayan biri olarak ülkemde olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Temel insan haklarımızı savunmak için halkımın yanında olamadığım için üzgünüm. İsrail, mevcut sorunlarla hiç ilgisi olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor" dedi.

AA

İsrail'e karşı protestolarının devam edeceğini açıklayan bazı sivil toplum örgütleri 15 Mayıs'ta Madrid'de yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

AA

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
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Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
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İsrail'in Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba
İşgalci İsrail'in Kudüs'teki terör saldırısının ardından Gazze'ye gerçekleştirdiği bombardımanda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. O saldırıda babasını kaybeden bir çocuğun cenaze töreninde 'Elveda baba' çığlığı yürekleri burktu.
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