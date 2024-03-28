İsrail 174 gündür ölüm yağdırıyor: Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye çıktı

Türkiye'nin, işgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepkisini en yüksek perdeden ortaya koyması ve uluslararası arenada katil İsrail'i yalnızlaştırmaya yönelik adımlar atması, hem İsrail'i hem de bölgedeki gizli müttefiklerini rahatsız etti. 7 Ekim'den bu yana Gazze meselesi üzerinden Türkiye aleyhinde birçok kez farklı iddialarla kara propaganda yapmaya çalışan sosyal medya hesapları, işgalci İsrail medyasının da yaptığı gibi sosyal medya kullanıcılarının manipüle edilmesine sebep oldu.