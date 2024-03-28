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Dünya

İsrail 174 gündür ölüm yağdırıyor: Gazze'de can kaybı 32 bin 552'ye çıktı

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 552'ye yükseldi.

13:46 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı.
Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, tedavi gördüğü Şifa Hastanesi'nde ikinci kez İsrail ordusunun saldırılarına maruz kaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 174 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 62 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının da 74 bin 980'e ulaştığı bildirildi.


Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.





#can kaybı
#gazze
#israil
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