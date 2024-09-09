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İsrail 339 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 988 oldu

Terör devleti İsrail'in saldırı altında tuttuğu Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 16 Filistinli öldü, 64 Filistinli yaralandı.

16:25 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

​​​​​​​İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e yükseldi.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 339 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 16 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 988'e, yaralı sayısının da 94 bin 825'e çıktığı kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#can kaybı
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#israil
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