İsrail 339 gündür saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 40 bin 988 oldu

Terör devleti İsrail, Gazze'deki masum sivillere yaptığı hain katliamlarına 10 ayı aşkındır devam ediyor. Katiller, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Al-Sabra bölgesinde yer alan bir eve düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı. Alçak saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.