İsrail 500 bin vatandaşını tahliye ettiğini açıkladı

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda ölü ve yaralı getirildi.