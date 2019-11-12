Dünya İsrail abluka altındaki Gazzeyi havadan vuruyor Ölü sayısı 5e yükseldi
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İsrail abluka altındaki Gazze'yi havadan vuruyor: Ölü sayısı 5'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 18 kişi olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
İsrail saldırıları ile 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail saldırıları ile 5 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında yaralanan 26 yaşındaki Filistinli İbrahim Dabus'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, saldırılarda yaralananların sayısını da 18 olarak açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptı yığınak görüntülendi
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İsrail ordusunun Gazze sınırına yaptı yığınak görüntülendi
İsrail ordusu, Filistinlilerin 1976'dan bu yana andıkları 'Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü öncesi abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına askeri yığınak yaptı.


Gerginlik tırmanıyor

  • İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.
  • Ayrıca Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Atiyye Hammude (20) ile Zeki Muhammed Adnan Ganame'nin (25) yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
  • Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.
  • Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Gazze'den Barış Pınarı Harekatı duası
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Gazze'den Barış Pınarı Harekatı duası
İsrail ablukası altındaki Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yer alan Şehid Fatima al Najjar mescidi imamı Naim Najjar, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı için dua etti. Najjar duasında 'Allahım, Mescid-i Aksa ve Müslüman beldeleri Türk ordusunun eli ile kurtar' niyazına yer verdi.
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