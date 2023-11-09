İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi katletti

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 165'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 165'e yükseldi.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine iş makineleri ve dozerler eşliğinde yaklaşık 70 askeri araçla büyük bir baskın yaptı. Bölgeye hedef gözetmeksizin ateş ederek giren İsrail askerleri ile baskına engel olmak isteyen Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.