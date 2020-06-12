İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini anlatan Iştivi, 3'ü foto muhabiri olmak üzere 5 Filistinlinin İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandığını kaydetti.

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Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.