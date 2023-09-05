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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir Filistinli İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

08:19 . 5/09/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Bölgedeki Sabit Sabit Hastanesi'nden bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Nur Şems Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun kurşunuyla yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.


Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, kampa baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.


İsrail güçleri, beraberinde bölgeye getirdikleri iş makineleri ile yolları kazdı ve yol kenarlarındaki Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.


Söz konusu gelişmeye dair İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.


Birkaç aydır, Batı Şeria'daki belde ve köyler, bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin yanı sıra, İsrail güçlerinin düzenledikleri yoğun baskınlara ve saldırılara maruz kalıyor.


#Filistin
#İsrail ordusu
#Tulkerm
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