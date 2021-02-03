Dünya İsrail askerleri Batı Şeriada Filistinlilere ait bir evi yıktı Ruhsatsız olduğunu iddia ettiler
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı: Ruhsatsız olduğunu iddia ettiler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait evi bir "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur yaptığı açıklamada, askerlerinin buldozerler eşliğinde El-Halil kentine bağlı Birin bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerler eşliğinde El-Halil kentine bağlı Birin bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

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  • İsrail güçlerinin, adını belirtmediği bir Filistinliye ait 200 metrekarelik evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını ifade eden Cubur, İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini ve evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını aktardı.

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İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

  • Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

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