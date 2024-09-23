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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

14:2123/09/2024, Pazartesi
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 16 Filistinliyi gözaltına aldı. Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.


#Filistin
#İsrail
#Batı Şeria

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