İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Katil İsrail, masum Filistin halkına 11 aydır hain katliamlar yapıyor. İşgalciler, tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen düzenledikleri alçak saldırılardan bir an olsun geri adım atmadı. Siyonistler, şimdi de Orta Doğu'da yeni bir katliama hazırlanıyor. Gazze'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan katil İsrail, rotasını Lübnan'a çevirdi. Lübnan sınırına, işgalci İsrail tarafından çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildiği görüldü. Katil İsrail, geçtiğimiz günlerde de Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak, Beyrut ve Lübnan'ın diğer bölgelerini de bombalayarak hain katliamlarda bulunmuştu.