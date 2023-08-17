İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail yargısı, Ramallah’ta Filistinli Kusay Cemal Matan’ı (19) öldüren yerleşimci terörist Yehiel Indore’yi polisin itirazına rağmen serbest bıraktı. Cinayetin diğer zanlısı Elisha Yered de daha önce tahliye edilmişti. Güvenlik Bakanı konumundaki Itamar Ben-Gvir her iki zanlıya sahip çıkmıştı.