|
Dünya

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

09:04 . 17/08/2023 Perşembe
AA
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin Cenin'e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni (32) hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.


Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.


Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.


İsrail güçlerinin Cenin'in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını anlattı.


#Filistin
#İsrail
#Şehit
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 17 Ağustos 2023 mazot benzin güncel fiyatı)