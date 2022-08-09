İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerince Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlenen baskında 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, Nablus kentindeki baskında dördü ağır olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

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