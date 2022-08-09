Dünya İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şerianın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü
ORTADOĞU

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlenen baskın sırasında iki Filistinli öldürüldü. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli aktivist İbrahim en-Nablusi'nin Batı Şeria'nın kuzeyinde tasfiye edildiği aktarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şerianın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü
Arşiv.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerince Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlenen baskında 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayı, Nablus kentindeki baskında dördü ağır olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

İşgalci İsrail'in saldırısında yaralanan minik Filistinli: Onların devleti ve ordusu ayaklarımızın altanda olacak
OYNAT 00:27
İşgalci İsrail'in saldırısında yaralanan minik Filistinli: Onların devleti ve ordusu ayaklarımızın altanda olacak
İşgalci İsrail Gazze'de masum Filistinlileri katletmeye devam ediyor. İşgalci güçlerin evini bombalaması sonucu yaralanan Filistinli minik kızın sözleri izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor.

Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi
GÜNDEM
Dışişleri'nden İsrail'e 'Mescid-i Aksa' tepkisi
Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.
Sistemi değiştirmeli

'Sistemi değiştirmeli'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a tavsiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurtun saldırdığı Latif Şimşeki yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'de bir mahalle diken üstünde.
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Avuç içinizi kontrol edin

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.