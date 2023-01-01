İsrail askerleri Nablus'ta 8 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimcilerin ulaşımının sağlanması ve dini ritüellerini gerçekleştirmeleri için çok sayıda İsrail askeri, sabah Nablus'un doğusundaki "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskın yaptı.





Duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandı. İsrail güçleri, gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinliler ise askeri araçların geçeceği yolu kapattı, taş ve şişe attı, araç lastikleri yaktı.





Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgalci İsrail güçlerinin Nablus'taki saldırısında; biri araç çarpması, 7 kişi ise mermi isabeti sonucu, 8 Filistinli yaralandı. Ayrıca 35 Filistinli de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.





Yahudi yerleşimciler, dini ritüelleri gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık Yusuf Makamı olarak bilinen bölgeye baskın düzenliyor.





Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin birkaç asırlık ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.











