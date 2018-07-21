Dünya İsrail ateşkese rağmen saldırdı
ORTADOĞU

İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İşgalci İsrail ordusu, ateşkes sağlanmasına rağmen Gazze Şeridindeki bir gözlem noktasına tank atışıyla saldırdı.

Haber Merkezi AA
İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bir gözlem noktası, İsrail tankı tarafından vuruldu.
İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bir gözlem noktası, İsrail tankı tarafından vuruldu.

Ateşkese rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bulunan bir gözlem noktasını tank atışıyla vurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bazı Filistinlilerin bu sabah telleri aşarak sınırın İsrail tarafına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail tarafına geçen Filistinlilerin tekrar Gazze'ye döndüğü belirtilirken, bu olay üzerine sınırda bulunan ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu belirtilen bir gözlem noktasının İsrail tankı tarafından vurulduğu kaydedildi. Saldırıya ilişkin Filistin tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

4 Filistinli şehit olmuştu

Gazze'de dün 4 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında şehit olmuş, bir İsrail askeri de Gazze'den açıldığı ileri sürülen keskin nişancı ateşi sonucu ölmüştü.

İsrail ordusu, dün öğleden sonra başlattığı hava saldırılarında Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

Artan gerginliğin ardından dün gece Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varılmıştı.

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