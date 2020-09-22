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Dünya İsrail-BAE anlaşması alkol serbestliği getirdi Abu Dabide özel izin sistemi kaldırıldı
ORTADOĞU

İsrail-BAE anlaşması alkol serbestliği getirdi: Abu Dabi'de özel izin sistemi kaldırıldı

İsrail-BAE anlaşması sonrasında BAE'de bazı uygulamalarda değişikliğe gidildi.Abu Dabi'de alkol satın alabilmek için özel izin çıkarma sistemi kaldırıldı. BAE'yi oluşturan 7 emirlik içinden Dubai'nin alkol tüketimi kurallarını bir nebze gevşetmesinin ardından, Abu Dabi'nin de resmi bir genelge yayımlayarak alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarma şartını kaldırdığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Abu Dabi'de alkol izin kağıdı sistemi kalkıyor.
Abu Dabi'de alkol izin kağıdı sistemi kalkıyor.

BAE ve İsrail anlaşması "meyvelerini" veriyor. Ülkede turistlerin alkol tüketimi için verilen izin sistemi kaldırıldı.

Ortadoğu'da giderek öne çıkan ve son olarak İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasıyla gündem olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) alkol tüketiminin serbest bırakılması yönünde adımlar geliyor.

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İZİN KAĞIDI ŞARTI KALDIRILDI

BAE ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının başını çeken Abu Dabi'de emirlik sakinlerinin ve turistlerin alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarmaları şartı kaldırdı. Bu adım, pandemide duran turizm sektörünün yeninden yapılandırılması ve İsrailli turistlere hazırlık olarak değerlendirildi.

BAE'yi oluşturan 7 emirlik içinden Dubai'nin alkol tüketimi kurallarını bir nebze gevşetmesinin ardından, Abu Dabi'nin de resmi bir genelge yayımlayarak alkol alımı ve tüketimi için izin kağıdı çıkarma şartını kaldırdığı belirtildi.

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