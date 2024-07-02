|
Dünya

İsrail barbarlığı sonrası Gazze'deki yıkımın görüntüsü

7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara yaptığı zulmün görüntüleri gelmeye devam ediyor. Gazze'nin havadan çekilmiş görüntüleri, yıkımın büyüklüğünü ortaya koydu.

15:17 - 2/07/2024 Salı
Diğer
Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinli Müslümanlara soykırım yapıyor. İsrail ordusu, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.


Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cenazeler bulunuyor. Ancak İsrail ordusu Filistinlilerin cenazelere ulaşmasına dahi izin vermiyor.


Bir sene arayla çekilmiş aynı bölgenin iki görüntüsü


Yıkık ve tahrip edilmiş bir şehir haline gelen Gazze'de yıkımın boyutu içler acısı bir durumda.


Gazze'nin tepeden bir sene arayla çekilen görüntüsü durumun vehametini ortaya koyuyor.


Öncesi


Sonrası




#Gazze
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile Destek ödemeleri zamlandın mı, ne kadar oldu? Temmuz ayı aile destek ödemeleri artacak mı?