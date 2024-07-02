İsrail barbarlığı sonrası Gazze'deki yıkımın görüntüsü

İşgalci İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Aylardır masum sivillere bomba yağdıran katiller sürüsü bir çok Filistinli sivili de suçsuz yere tutuklayarak, cezaevlerinde aylarca işkence ediyor. Siyonist İsrail tarafından, Hamas Liderlerinden Yahya Sinvar'a benzediği için tutuklanıp aylarca işkence gören Filistinli adam cezaevinde yaşadıklarını anlattı.