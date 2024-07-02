İsrail barbarlığı sonrası Gazze'deki yıkımın görüntüsü

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistinli Müslümanlara soykırım yapıyor. İsrail ordusu, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.
Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cenazeler bulunuyor. Ancak İsrail ordusu Filistinlilerin cenazelere ulaşmasına dahi izin vermiyor.
Bir sene arayla çekilmiş aynı bölgenin iki görüntüsü
Yıkık ve tahrip edilmiş bir şehir haline gelen Gazze'de yıkımın boyutu içler acısı bir durumda.
Gazze'nin tepeden bir sene arayla çekilen görüntüsü durumun vehametini ortaya koyuyor.