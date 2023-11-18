İsrail Başbakanı Netanyahu: Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu
Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv’de ortak basın açıklaması yaptı.
ABD katliama desteği sürdürüyor: Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor
İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana “ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını” vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:
"Uluslararası baskıları savuşturduk"
Esirler konusunda henüz bir anlaşma yok
Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin “çok sayıda yanlış haber” çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
İsrail, Gazze’ye yakıt girişini kendi askerlerinin sağlığı için kabul etti
Netanyahu, İsrail’in Gazze’ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail’e yönelik “uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu” ifade etti.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ilk kez dünden itibaren yakıt girişini kabul etmesi konusuna da değinen Netanyahu, bu adımla Gazze’deki yakıt kıtlığı kaynaklı su sorununun yol açması muhtemel salgın hastalıkların, bölgeyi işgal eden İsrail askerlerine bulaşmasını önlemeyi amaçladığını söyledi.
"Gazze'de mutlak hareket" vaadi
Gazze'yi Hamas'ın ardından gelecekte Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara da işaret eden İsrail Başbakanı, İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin ailelerine maddi destek sunan Filistin Yönetiminin Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini söyledi.