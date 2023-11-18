İsrail Başbakanı Netanyahu: Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor

“Bu (yakıt sevkiyatı), yalnızca su ve kanalizasyon pompalarının çalıştırılması gibi acil durumlar için kullanılabilecek çok az bir miktardır. Çünkü bunlar olmadan, veba salgınlarının hemen patlak verdiğini göreceğiz ve bu salgınlar, hem Gazze Şeridi sakinlerine ve Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail askerleri zarar verecek.”