Dünya İsrail basını ABD söz verdi diyerek duyurdu Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler
ORTADOĞU

İsrail basını 'ABD söz verdi' diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler

İsrail basını, ABD'nin olası bir savaş halinde tahrip olacak altyapı için İsrail'e 'yeniden inşa' sözü verdiğini yazdı. Haberde, inşa sözünün; limanlar, elektrik, iletişim, su ve yolların imarını içerdiğine işaret edildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail basını ABD söz verdi diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler
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Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, bu yardım taahhüdünün İsrail ile İran arasında patlak verebilecek çatışmaları da kapsadığı belirtildi.

"SİVİL ALTYAPIYI YENİDEN İNŞA EDECEKLER"

Haberde, "Bölgesel acil durumlar için gizli İsrail-ABD ortak savunma planının son bölümünde, İsrail siyaset ve güvenlik teşkilatında çok az kişinin bildiği bir madde bulunuyor. İsrail Devletini Yeniden İmar Etme Yardımı başlıklı bu bölümde ABD yönetimi, İsrail'e İran ile çıkabilecek çatışmalar gibi bölgesel bir savaştan zarar görmesi halinde sivil altyapıyı yeniden inşa etmesine yardım sözü veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Bunun limanlar, elektrik, iletişim, su ve yolların imarını içerdiğine işaret edilen haberde, ayrıca İsrail'e imar konusunda bunlar dışında da her türlü yardımın yapılacağı kaydedildi.

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"ABARTILI SENARYOLAR TASARLANDI"

ABD'nin başka bir ülkeyle de benzer bir anlaşma yapıp yapmadığı konusunun şüpheli olduğuna değinilen haberde, bu anlaşmanın, "limanlara, elektrik ve su tedarik sistemlerine ve diğer hayati alanlara büyük ölçekli füze saldırıları gibi abartılı senaryolar için tasarlandığı" aktarıldı.

Haberde ayrıca nükleer tesislere yönelik (ABD-İsrail) ortak saldırılarının hala uzak bir ihtimal olduğu belirtildi.

İsrail İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelerde anlaşma sağlanması halinde buna bağlı kalmayacağını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ve askeri yetkililer, askeri seçeneği kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurgulamış, buna karşılık İranlı makamlar, herhangi bir İsrail saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.

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