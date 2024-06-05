|
Dünya

İsrail basını yazdı: 120 milletvekilinden 70'i imza verdi

İsrail basını Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu'nda 120 milletvekilinden 70'i, esir takasını desteklemek amacıyla imza kampanyasına katıldı. Anlaşmaya destek vermeyi reddeden tek partinin ise aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığındaki Yahudi Gücü olduğu belirtildi.

07:41 - 5/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 07:42 - 5/06/2024 الأربعاء
AA
İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı
İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i esir takası anlaşması kampanyasını imzaladı

İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik mevcut anlaşmayı onaylamasını talep eden imza kampanyasını imzaladı.


Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrailli esirlerin ailelerinden oluşan bir grup gencin, milletvekillerini, yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı Netanyahu hükümetinin onaylamasını talep eden kampanyayı imzalamaya ikna etmek amacıyla Parlamento binasına geldiği belirtildi.



70 milletvekili imzaladı

Haberde, gençlerin şu ana kadar kampanya üzerinde 70 milletvekilinin imzasını toplamayı başardığı ve bugün de toplam 120 milletvekilinden 100'ünün imzasını alma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.


  • Bazı partilerin tüm milletvekillerinin kampanyayı imzalayarak anlaşmaya
    “tam destek”
    verdiklerini ifade ettiği aktarılan haberde, kampanyayı imzalayan partilerin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik (8), İsrail hükümetinde koalisyon ortağı ŞAS (11), Birleşik Tevrat Yahudiliği (7), Yair Lapid'in liderliğindeki Bir Gelecek Var (24), Ortak Arap Listesi (5), Arap Değişim Cephesi (5) ve İşçi Partisi (4) olduğu ifade edildi.

  • Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm (7), Avigdro Lieberman liderliğindeki Evimiz İsrail (6) ve Netanyahu liderliğindeki Likud (32) partilerinin bazı milletvekillerinin anlaşmayı desteklerini ifade ettiği, bazı milletvekillerinin ise "sınırlı desteklediği" belirtilen haberde, anlaşmaya destek vermeyi reddeden tek partinin ise Parlamentoda 5 sandalyesi bulunana aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığındaki Yahudi Gücü olduğu aktarıldı.

Anlaşmaya verdikleri desteğin "önemli" olarak nitelendirildiği Likud milletvekillerinin isimlerinin de yayınlandığı açıklamada, bu isimler arasında Tarım Bakanı Avi Dichter , İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Meclisteki koalisyon başkanı Ofir Katz'ın yer aldığına işaret edildi.



#esir takası
#gazze
#israil
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son Dakika Deprem Haberleri: 5 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi