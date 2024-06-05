İsrail basını yazdı: 120 milletvekilinden 70'i imza verdi

ABD Başkanı Joe Biden, insanların "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için haklı nedenleri olduğunu söyledi. Gazze Kasabı Netanyahu ile birçok konuda anlaştıklarını, ancak bazı konularda anlaşamadıklarını kaydeden Biden, "İki devletçi çözüm olmalı, iki devletli bir çözüme geçiş süreci. Benim Bibi ile en büyük anlaşmazlığım budur." diye konuştu. Terör devletinin savaş suçu işlediğini söyleyemeyen Biden, "Orası net değil." dedi.