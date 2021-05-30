Dünya İsrail basınından yeni iddia Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek
ORTADOĞU

İsrail basınından yeni iddia: Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in, Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümetini kurmasının beklendiği bildirildi. Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İsrail basınından yeni iddia: Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek
Binyamin Netanyahu

İsrail basınında çıkan haberde, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in bu sabah partisinin milletvekilleriyle yapacağı görüşmenin ardından

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurup kurmama konusunda kararını açıklayacağı belirtildi.

Haberde, Bennett'in "büyük ihtimalle" Lapid ile koalisyon hükümeti kurmaya karar verdiğini açıklayacağı öne sürüldü.

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Dönüşümlü başkanlık

Kurulacak koalisyon hükümetinde Bennett ile Lapid'in dönüşümlü olarak başbakanlık yapacakları ifade edildi.

  • Koalisyon hükümeti kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

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Yeterli desteği bulamadı

Habere ilişkin hem Yamina hem de Gelecek Var Partisinden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

  • Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

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