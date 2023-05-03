İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordu güçleri, sabahın erken saatlerinde Selfit kentine bağlı Haris köyüne çok sayıda zırhlı araçla baskın düzenledi.
Görgü tanıkları, geçen yıl Ariel Yahudi yerleşim birimine düzenlediği saldırı sonrası öldürülen Filistinli Muhammed Suf'un ailesine ait evin çevresinin kuşatılarak binaya patlayıcılar yerleştirildiğini anlattı.
İnşası henüz tamamlanmayan üç katlı binanın, patlatılarak tamamen yıkıldığı belirtildi.
Kalkilya kentine bağlı Hacce beldesinde de İsrail güçleri, Filistinli tutuklu Yunus Heylan'ın iki katlı evini buldozerlerle yıktı.
İsrail 'suçun şahsiliği ilkesini' ihlal ediyor
Yunus Heylan, 25 Ekim 2022'de El-Funduk beldesinde bir Yahudi yerleşimciye bıçaklı saldırı düzenleyerek ölümüne neden olmak suçundan tutuklanmıştı.
Muhammed Suf da 15 Kasım 2022'de 3 İsraillinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Ariel Yahudi yerleşim birimine düzenlediği saldırı sonrası İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.
Doğu Kudüs'te yıkım
Öte yandan Doğu Kudüs'ün Annata beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, 6 katlı bir binanın çevresini kuşattığı kaydedildi.
Binanın ilk katının kullanıldığı, diğer katların ise henüz inşaat halinde olduğu ifade edildi.
Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.