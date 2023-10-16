İsrail bir kez daha Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katleden işgalciler, Filistin'in dünyaya açılan kapısı Refah Sınır Kapısı'nı da kapatmıştı.

Türkiye'nin başını çektiği bazı ülkeler, uluslararası yardımların Gazzeli sivillere ulaştırılması için çabalarını yoğunlaştırdı. Türkiye’nin Gazze halkı için gönderdiği iki yardım uçağı Mısır'a ulaştı. Yardım malzemelerinin en kısa sürede Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tekrar açılacağını duyurmuştu.









Mısır ile İsrail savaşın eşiğinde: İşgalciler bir kez daha Refah Sınır Kapısı'nı bombaladı

Refah Sınır Kapısı, işgalci İsrail ordusu tarafından bombalandı. Hamas tarafından duyurulan gelişme sonrası gözler, Mısır'a çevrildi.

Bugün Gazze'deki siviller için uluslararası yardımların sınır kapısından geçirilmesi bekleniyordu.

Mısır'dan İsrail'e tepki: Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmıyorlar

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, insani yardımların Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını söylemişti.

Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etmişti.







