İsrail BM’den kovulsun

Ureykat, yasanın BM'nin kanunlarına aykırı olması durumunda bunun İsrail'in üyeliği konusunda soru işaretleri oluşturması gerektiğini vurguladı.

DOSTLARI DA ENDİŞELİ

İngiltere, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasının kendilerini endişelendirdiğini bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından AA'ya yapılan açıklamada, "İsrail'in tüm vatandaşlarına yönelik uzun süredir sürdürdüğü eşitlik konusundaki taahhüdü, demokrasinin en güçlü yanlarından biridir" denildi. "İsrail'in dostları olarak, bu yeni yasanın, bu taahhüdü baltalayabileceğinden endişeliyiz" ifadesi kullanıldı.

IRAK'TAN KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı da İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi ulus devlet" yasasını kınayarak, yasanın barış sürecine zarar verdiğini ve ırkçılığı pekiştirdiğini bildirdi. Irak Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, İsrail'in onayladığı kanunun, İsrail'in kendi istediği statüyü dayatma çabası ile kibrinin neticesi aynı zamanda ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının yansıması olduğu kaydedildi.