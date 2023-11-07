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Dünya

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye yardım taşıyan 118 TIR daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu. Mısır'daki Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşan yardım tırlarının sayısı 569 oldu

08:04 - 7/11/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.


Açıklamada, tırlarda yakıt hariç ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.


İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 569 yardım tırının ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.




#gazze
#israil
#Filistin Kızılayı
#Refah Sınır Kapısı
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