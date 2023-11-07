İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye yardım taşıyan 118 TIR daha ulaştı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "artık orantılı olmadığını" belirtti. De Croo, "Tek bir terörist için tüm mülteci kampını bombalamanın orantılı olduğunu söyleyemezsiniz. Bu çok zorlama olur. Ayrıca Batı Şeria'da dizginlenemeyecek bir şiddet konusunda da dikkatli olunmalı." diye konuştu.