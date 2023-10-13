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Dünya

İsrail canlı yayında gazetecileri vurdu: Bir ölü beş yaralı

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, Lübnan sınırında da bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Reuters'ın Lübnan'daki yayın aracı da vuruldu. Bombalama sonucu yayın aniden kesilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

Semih Bozkuş
19:13 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail, Lübnan'da gazetecileri bombaladı.

İsrail, Lübnan'da gazetecileri bombaladı.

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik katliamını sürdürüyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.



İnsan haklarını hiçe sayan İsrail, Lübnan sınırında da bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Bombalamaların son hedefi ise bölgedeki gazeteciler oldu.

Bir gazeteci hayatını kaybetti

Ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde, İsrail tarafından basın mensuplarına yönelik saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir gazeteci hayatını kaybederken, beş gazeteci de yaralandı.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle İngiliz haber ajansı Reuters'ın canlı yayını kesilirken, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralanan iki gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


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