İsrail canlı yayında gazetecileri vurdu: Bir ölü beş yaralı

İsrail, Lübnan'da gazetecileri bombaladı.
Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik katliamını sürdürüyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1799 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 488 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İnsan haklarını hiçe sayan İsrail, Lübnan sınırında da bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.
Bombalamaların son hedefi ise bölgedeki gazeteciler oldu.
Bir gazeteci hayatını kaybetti
Ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde, İsrail tarafından basın mensuplarına yönelik saldırı düzenlendi.
Saldırı sonucu bir gazeteci hayatını kaybederken, beş gazeteci de yaralandı.
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle İngiliz haber ajansı Reuters'ın canlı yayını kesilirken, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralanan iki gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.