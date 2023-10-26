İsrail çaresizlikten strateji değiştirdi: Gazze'ye birkaç saatliğine yapılan baskın ne anlama geliyor? İşte yeni taktik

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail Kara Kuvvetleri Hamas mevzilerine saldırmak için bir gecede Gazze Şeridi'ne öncekilerden büyük bir saldırı düzenledi.

Ordu tarafından yayınlanan gece saldırısının videosunda, zırhlı araçların kumlu bir sınır bölgesinden ilerlediği görülüyor.

Bir buldozerin yükseltilmiş bir setin bir kısmını düzleştirdiği görülüyor, tanklar mermi atıyor ve bir dizi hasarlı binanın yakınında veya ortasında patlamalar görülüyor.

İnternette yayınlanan askeri açıklamada, saldırının "savaşın sonraki aşamalarına hazırlık amacıyla" gerçekleştirildiği belirtildi.

Askeri açıklamada, "Askerler daha sonra bölgeyi terk etti ve İsrail topraklarına geri döndü" ifadesine yer verildi.









Filistinli direnişçilerin hazırlık ve yeteneklerini test ediyor

İsrail'in gece baskını askeri uzmanlar olarak İsrail'in yeni taktiği olarak yorumlandı.

Al Jazeera'ye konuşan Analist Elijah Magnier, İsrail ordusunun bir gecede kuzey Gazze'ye düzenlediği kısa kara operasyonunun, Filistinli direnişçilerin hazırlık ve yeteneklerini test etme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

ABD'nin Irak'ta uyguladığı taktik

Magnier, "İsrail ordusunun yeni bir yaklaşımını görüyoruz; normalde yaptıkları gibi bir süre kalmak yerine sadece birkaç saat sonra geri çekildikleri küçük baskınlar" dedi.

Bunun ABD'nin Irak'ta uyguladığı taktik ile paralellik gösterdiğine vurgu yapan Magnier şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Irak'ta yaptığı şey buydu: Maruz kalacakları ateş miktarını görmek için çok hızlı girip çıkıyorlardı ve daha büyük bir saldırıya hazırlanana kadar bunu farklı yerlerden yapıyorlardı."

İsrail Gazze'de kendisi neyin beklediğini bilmiyor

Uzmanlar böyle bir yaklaşımın, ne bekleneceğine dair istihbarat eksikliğinden kaynaklandığının altını çiziyor.

Başka bir deyişle Gazze'de ordusunu tam olarak neyin beklediğinden emin olamayan IDF, bu tip baskınlar ile hem Hamas'ın kabiliyetini ölçüyor hem de bölge hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Magnier bu durum için şu değerlendirmeyi yapıyor:

İstihbaratları eksik

"On binlerce Hamas ve İslami Cihad savaşçısının kendilerini beklediğini biliyorlar, ancak Filistin direnişinin ne tür bir hazırlığa sahip olduğuna dair yeterli istihbarat ve bilgiye sahip değiller."

Magnier, ayrıca İsrail askerlerinin öyle ya da böyle Gazze'ye girdiğini göstererek iç kamuoyunu tatmin etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun aynı zamanda son derece düşmanca bir ortama girmenin getirdiği psikolojik engeli kırarak kendi morallerini de yükseltmesi gerekeceğini belirten Magnier "Çünkü er ya da geç içeri girmek zorunda kalacaklar" dedi.







