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Dünya

İsrail çocuk ve kadınları öldürüyor

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 40 bin civarında Filistinli şehit edildi. 11 bin 88 kadın ve 16 bin 456 çocuklar olmak üzere öldürülenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. 10 bin kişi ise hâlâ kayıp veya enkaz altında. Terör devleti, sadece son 48 saatte 3 katliamda 142 Filistinliyi şehit etti.

04:00 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 03:59 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Gazze nüfusunun yüzde 1,8'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla Gazze'deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor. İsrail saldırılarında 11 bin 88'i kadın ve 16 bin 456'sı çocuklar olmak üzere öldürülenlerin yüzde 70'ini oluşturuyor. Savaş süresince Gazze'de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı, yaralıların yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze 'de 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında. Diğer yandan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 897’ye yükseldi.



#Soykırım
#İsrail
#Gazze
#Filistin
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