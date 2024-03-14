İsrail çocukların yaşama umudunu yok etti: Çocuklar ölüm korkusuyla yaşıyor

Dünya genelinde 116 ülkede faaliyet gösteren ve merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan uluslararası yardım kuruluşu ‘Save the Children’, 7 Ekim’den beri kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocukların psikolojik yıkıma uğradığını, sürekli olarak ölüm korkusuyla karşı karşıya olduklarını açıkladı. Kuruluş, Gazze’de 158 gündür süren savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, Gazze’deki çocukların kuşatma altındaki hayatlarından başka bir hayat bilmediği ve her geçen gün umutlarının tükendiği ifade edildi. Çocukların 7 Ekim’den önceki zorlu yaşamlarında bile yine içlerinde mutluluk ve çocuksu duygularının eksilmediği vurgulanırken şu an içlerinde bulundukları durumda akıl sağlıklarını kaybettikleri ve ölüm korkusu ile karşı karşıya oldukları belirtildi.

“BABA, ÖLECEK MİYİZ?”

Raporda çocuklarının yaşadığı korkuyu ifade eden Gazzeli baba Samer, “Oğlum korkudan yemek yemeyi bıraktı ve artık çok zayıfladı. Sürekli bana 'Baba ölecek miyiz?' diye soruyor. Babaları olarak onlara yardım etmek için yapabileceğim hiçbir şey yok, onlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Sürekli aynı soruyu soruyorlar ama onlara verecek bir cevabım yok” diye konuştu. Çalışmada Gazzeli bir annenin ve babanın ifadeleri de yer aldı. Yaşları 7 ila 14 arasında değişen 4 çocuğun annesi Amal, “Kızım eskiden resim çizmeyi çok severdi. Kutlamaları, ailemizi ve hayatı çizerdi. Şimdi sadece asker, kan ve savaş çiziyor” dedi.

“ÇOCUKLAR ARTIK ÇOCUK DEĞİL”

Raporda, 7 Ekim’den önce, çocukların ruh sağlığı krizini tetikleyen faktörler zamanla artarak akıl sağlığını tehlikeli yönde etkileyecek, hatta kaybedecek bir seviyeye ulaştığı kaydedildi. Save the Children görevlisi Ali, “Çocuklar artık çocukluklarını yaşamıyor. Günlerini bir yetişkin gibi hayatta kalmaya çalışarak geçiriyorlar. Sabah uyanıyorlar ve su arıyorlar, yiyecek arıyorlar. Çocuklar artık çocuk değil. Artık bir oyun parkında oynamıyor ya da spor yapmıyorlar. Su kuyruğuna giriyorlar ya da para kazanmak için sokak köşelerinde küçük şeyler satıyorlar” dedi. Raporda, çocukların acı, öfke, güçsüzlük hissettiği ve 'Kimse bizim bu dünyada var olmamızı istemiyor' düşüncesinde olduklarına dikkat çekildi.

PSİKOLOJİLERİ AĞIR YARALI

“UNICEF, Gazze'deki 1,2 milyon çocuğun neredeyse tamamının ruh sağlığının bozulduğunu ve psikososyal desteğe (MHPSS) ihtiyaç duyduğunu tahmin etmektedir” ifadelerine yer verilen raporda, İsrail, Filistin ve uluslararası kamuoyuna acil ve kesin bir ateşkesin kabul edilmesi, insan hakları hukukuna saygı göstererek çocukları ve aileleri daha fazla zihinsel ve bedensel zarardan korumak için adımlar atılması için çağrıda bulunuldu.

İSRAİL 5 AYDA 12 BİN 300 ÇOCUK ÖLDÜRDÜ

Diğer yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana öldürülen çocuk sayısının, dünya çapında 4 yıl süren savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı. İsrail’in savaşının çocuklara karşı bir savaş olduğunu belirten Lazzarini, 4 yılda dünya çapındaki savaşlarda 12 bin 193 çocuğun öldüğünü, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 12 bin 300’den fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti.







