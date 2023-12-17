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Dünya

İsrail destekçisi ABD dibe vurdu

ABD yönetimi, terör devleti İsrail'in katliamlarına en başından beri açık destek vermenin faturasını ödüyor. Katil İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı korkunç yıkımın ardından ABD'nin uluslararası ilişkilerde yalnızlaşma süreci hızlandı. İsrail ile kol kola olmak Washington yönetiminin imajını milyonların gözünde altüst etti.

10:17 - 17/12/2023 Pazar
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Netanyahu - Biden
Netanyahu - Biden

Dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek zirve yaptı. Bunun en somut yansımaları Birleşmiş Milletler oylamalarında görüldü. ABD ile İsrail'i destekleyen ülkelerin sayısı en fazla 3 oluyor. Nitekim ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi de "itibar kayıplarını" kabul etti. Uzmanlara göre ABD bu süreçte 'küresel liderlikten' çok uzaklaştı.


İnsanlıkta dibe çakıldılar


Gazze'de katliamlar başlayınca Beyaz Saray yönetimi "İsrail için kırmızı çizgimiz yok" mesajını vermişti. Biden ve bakanları "Siyonistim" ya da "Yahudiyim" deme yarışına girdi. Ancak en sert cevabı sokaklardan aldılar. Hızla yükselen "Gazze soykırımında parmağınız var" çığlıklarıyla ABD'nin ikiyüzlü politikaları deşifre oldu.


Özgürlük Heykeli yalandan ibaret


Artık milyonlarca kişi ABD'nin "özgürlükler ülkesi" olduğu yönündeki propagandasına inanmıyor. Bunun nedeni Biden yönetimi, "Gazze'de ateşkes" diyenlerin sesini sokaklardan, okullardan, üniversitelerden, basından, sosyal ağlardan yani kısacası her yerden kesmeye kalktı. Son olarak Florida'da, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.


Şirketleri de kana bulaştı


Küresel çapta etkili olan yüzlerce ABD'li şirket de İsrail'e destek vererek milyonların boykotuyla karşılaştı. Son olarak Google'ın da İsrail'e dijital destek verdiği gün yüzüne çıktı. Tüm gösterilerde ABD'li şirketler de protesto edildi.




#ABD
#İsrail
#Gazze
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