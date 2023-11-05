İsrail destekçisi Yahudi bakan Blinken'dan Batı Şeria'ya ziyaret

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "güvenlik gerekçeleriyle" Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.