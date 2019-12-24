Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Katz Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya hakkında konuştu Karşıyız
ORTADOĞU

İsrail Dışişleri Bakanı Katz Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya hakkında konuştu: Karşıyız

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz verdiği röportajda Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını ancak bunun savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hasım olarak gördüklerini ifade eden Katz, İsrail'in NATO üyesi Türkiye ile bir çatışma istemediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Israel Katz
Israel Katz

Türkiye ile Libya arasında geçen ay imzalanan anlaşma, İsrail'den Avrupa'ya doğal gaz taşımak için Akdeniz'in altında inşa edilmesi planlanan boru hattının güzergahını keserek projeyi imkansız hale getiriyor. Buna rağmen İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi söz konusu doğal gaz boru hattının inşası için önümüzdeki ay anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşma yasa dışı iddiaları

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren Katz, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçen cuma günü Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'a "Türkiye-Libya anlaşmasının yasa dışı olduğunu söylediği" yönünde basında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Savaş gemisi göndereceğimiz anlamına gelmiyor

Söz konusu açıklamayı teyid eden ve bunun Tel Aviv yönetimin resmi pozisyonu olduğunu ifade eden Katz şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayı yasa dışı görmemiz Türkiye'ye savaş gemileri göndereceğimiz anlamına gelmiyor."

Erdoğan'ı hasım olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hasım" olarak gördüklerini söyleyen Katz, "Ancak İsrail de NATO üyesi olan Türkiye de bir çatışma istemiyor. " dedi.

Katz'ın Türkiye-Libya anlaşmasına yönelik sözleri, Tel Aviv yönetiminden konuyla ilgili gelen ilk resmi açıklama olma niteliği taşıyor.

Ne olmuştu?

  • Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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