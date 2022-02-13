İsrail Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile Ukrayna'daki durumu ele aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ülkesini ziyaret eden Dzhaparova ile bir araya geldi.

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