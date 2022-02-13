Dünya İsrail Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
ORTADOĞU

İsrail Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesini ziyaret eden Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile Ukrayna'daki durumu ele aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ülkesini ziyaret eden Dzhaparova ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid

Görüşmede Lapid, Ukrayna'da gerilimin arttığı krize ilişkin endişelerini belirterek, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı hakkında bilgi verdi ve ABD'nin diplomatik temaslarıyla gerilimin durmasını umduğunu ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, ayrıca, Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudiler için endişelerini paylaşarak Kiev'deki büyükelçiliği destekleme hazırlıklarını anlattı.

Açıklamada Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzhaparova'nın görüşmedeki ifadelerine ilişkin bilgi yer almadı.

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