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İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine karşı yürüttüğü saldırılarla birlikte işlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

01:45 . 13/10/2023 Cuma
AA
Galet Distel.

Galet Distel.

Distel-Atbaryan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, "ulusal direnci güçlendirmekle görevlendirilen Enformasyon Bakanlığının yeni kurulduğuna ve henüz 17 hafta önce bütçesinin verildiğine" işaret etti.


Tel Aviv'in Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılar sırasında uluslararası alanda İsrail hakkında enformasyon sağlamakta Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Diaspora Bakanlığının görevlendirildiğini paylaşan Distel-Atbaryan, İsrail'in saldırılar sırasında "her kuruşa ihtiyaç duyduğu ve bakanlık görevini sürdürmenin kamu bütçesinin israfı anlamına geldiği" değerlendirmesinde bulundu.


Distel-Atbaryan, mevcut tabloda devlet bünyesinde bakanlığın işlevini yürüten çok sayıda kurumun bulunduğunu belirterek, istifa ettiğini açıkladı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kendisine bu görevi verdiği için teşekkür eden Distel-Atbaryan, Başbakan'dan bakanlığın bütçesini Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsraillilere göndermesini istedi.


Likud Milletvekili Distel-Atbaryan, Meclisteki görevine ise devam edeceğini duyurdu.


İsrail Başbakanı Netanyahu, 11 Ekim'de muhalefet lideri Benny Gantz ve partisiyle acil durum hükümeti kurulması konusunda anlaşmıştı.


İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.


İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.



#Filistin
#İsrail
#Politika
#Galet Distel
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