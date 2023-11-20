İsrail-Filistin çatışmaları geçmişin kapılarını aralıyor: Dr. Cemal Hamdan'ı MOSSAD mı katletti?

Zamanının en kıymetli bilim adamlarından Cemal Hamdan MOSSAD'ın suikastına mı kurban gitti?
İşgalci İsrail'in kendi halkından dahi sakladığı, düzmece yasalarıyla konuşulmasını dahi yasakladığı bilgileri bilimsel verilerle ifşa eden Dr. Cemal Hamdan'ı MOSSAD mı öldürdü? Zamanının en kıymetli ilim adamlarından olan Hamdan'ın ölümü hâlâ çözülemedi.
Merhum Dr. Cemal Hamdan kimdir?
Eğitimini, bizzat Kahire'deki bir okulda öğretmenlik yapan El-Ezher Üniversitesi mezunu babasından aldı. Babası, oğlu Cemal'e İslam ve Kur'an-ı Kerim ilimlerini en iyi şekilde öğretti. Orta ve lise öğretiminde üstün başarı elde eden Hamdan, Kahire Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne girdi ve buradan yardımcı doçent olarak mezun oldu.
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Cemal Hamdan'ın şaibeli ölümü
17 Nisan 1993'te Mısırlılar özelinde Araplar, 65 yaşındaki Dr. Cemal Hamdan'ın Kahire'nin Dokki bölgesindeki dairesinde gaz sızıntısı sonucu çıkan yangının ardından öldüğü haberini aldılar. Güvenlik güçleri tarafından naaşının alt yarısı yanmış halde bulundu.