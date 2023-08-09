İsrail Filistinli ailenin evini havaya uçurdu

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yerleşimci Yahudi teröristlerin saldırıları her geçen gün artarken, işgalci güç İsrail de Filistinlilere yönelik zulüm ve baskısını genişletiyor. Adeta yerleşimci Yahudi teröristlerle işbirliği yapan İsrail askerleri, kendini korumak isteyen Filistinlileri hedef alıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Asker Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek Filistinli Huruşa ailesinin evini dün patlayıcılarla havaya uçurdu. İsrail ordusu gece saatlerinde büyük bir konvoyla Nablus kentindeki Asker Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Askerler, 26 Şubat’ta Huvvara beldesinde iki Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan ve daha sonra İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Abdulfettah Huruşa’nın ailesinin evini kuşattı. İsrail ordu sözcülüğü, askerlerin Huruşa’nın ailesinin evini patlayıcılarla yıktığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, işgalci güce bağlı askerlerin evi basma, patlayıcıları yerleştirme ve evi havya uçurma anları paylaşıldı.