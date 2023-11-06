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Dünya

İsrail 'Filistinli cesur kız' Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 23 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı. Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

09:47 - 6/11/2023 Pazartesi
AA
Ahid et-Temimi

Ahid et-Temimi

İşgalci İsrail'e bağlı terör güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.


Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine dayanırken, gözaltına alınmalar ise artmaya başladı.


İsrail güçleri bu defa, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 23 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı.


Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.



Önce babası sonra kızı


Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.


Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.


"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.


Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi, dünya gündemine oturmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Ahid Et-Temimi ile telefonda görüşmüş ve kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.




#İsrail
#Ahid et-Temimi
#Filistin
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