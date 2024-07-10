İsrail Filistinli gazetecinin gözünü çıkardı

Serbest bırakılan gazetecinin amcasının oğlu Esid Amarne yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, herhangi bir suçlama olmaksızın 16 Ekim'de gözaltına aldığı 36 yaşındaki Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Ez-Zahiriyye kontrol noktasında serbest bıraktığını söyledi.

Muaz'ın 9 aydan fazla süredir herhangi bir suçlama olmaksızın cezaevinde tutulduğunu ifade eden Amarne, gazetecinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.