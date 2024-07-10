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Dünya

İsrail Filistinli gazetecinin gözünü çıkardı

İsrail, yaklaşık 10 ay önce gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi serbest bıraktı. Amarne, 2019'da İsrail askerlerinin ateşiyle tek gözünü kaybetmiş ve yapay göz taktırmıştı. İsrail güçleri gözaltındaki Amarne'nin gözünü çıkardı.

10:11 - 10/07/2024 Çarşamba
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Filistinli gazeteci Muaz Amarne
Filistinli gazeteci Muaz Amarne

İsrail, yaklaşık 10 ay önce gözaltına aldığı Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi serbest bıraktı.


Serbest bırakılan gazetecinin amcasının oğlu Esid Amarne yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, herhangi bir suçlama olmaksızın 16 Ekim'de gözaltına aldığı 36 yaşındaki Filistinli gazeteci Muaz Amarne'yi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınındaki Ez-Zahiriyye kontrol noktasında serbest bıraktığını söyledi.

Muaz'ın 9 aydan fazla süredir herhangi bir suçlama olmaksızın cezaevinde tutulduğunu ifade eden Amarne, gazetecinin sağlık durumunun kötü olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Amarne, "Muaz, cezaevindeki tutukluluk şartları nedeniyle çeşitli cilt hastalıklarına yakalandığından şüphe ettiğini söyleyerek kendisine sarılmamamızı istedi" dedi.

Muaz Amarne, gözü 2019 yılında İsrail tarafından vurulduğu için yapay göz taktırmıştı. Amarne'nin serbest bırakıldığında İsrail güçlerinin gözünü çıkardığı dikkat çekti.

#İsrail
#Filistin
#Gazze
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