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Dünya İsrail gazeteleri tarihi an diye duyurdu Netanyahu gelecek hafta BAE ve Bahreyne gidiyor
ORTADOĞU

İsrail gazeteleri tarihi an diye duyurdu: Netanyahu gelecek hafta BAE ve Bahreyn'e gidiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BAE ve Bahrey ziyaretlerinin tarihleri açıklandı. İsrail gazetelerinin haberine göre Netanyahu ilk kez açık şekilde Abu Dabi ve Manama'yı ziyaret edecek. Netanyahu'nun ofisinin ziyaret edilecek ofislerle görüşmelerini tamamladığı belirtilirken İsrailli yetkililer son adımları "Tarih yazdık" sözleriyle anlattı.

Haber Merkezi AA
Netanyahu
Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i ziyaret edecek.

Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı'nın gelecek hafta başında ilk kez açık şekilde Abu Dabi ve Manama'yı ziyaret edeceğini yazdı.

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GAZETELER DUYURDU

Gazete "tarihi" olarak nitelendirdiği bu ziyaretler kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşeceğini kaydetti.

Netanyahu'nun ofisinin Abu Dabi ve Manama'daki (Bin Zayid ve Al Halife'nin) ilgili ofislerle ziyarete ilişkin son düzenlemeleri yaptığı aktarıldı.

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ZİYARET DOĞRULANDI

Haberde, "İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanı Zvi Hauser ile BAE Meclisi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Ali Raşid en-Nuaymi arasında gerçekleştirilen görüşmede söz konusu ziyaret doğrulandı." ifadelerine yer verildi.

Hauser'in iki ülke parlamento temsilcileri arasında gerçekleştirilen bu ilk resmi toplantıda "Tarih yazdık." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Netanyahu bugün sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirterek, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirmişti.

İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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