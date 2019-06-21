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Dünya İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı
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İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze sınırında 39 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırısında 39 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi AA
İsrailli işgalciler, 39 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladı.
İsrailli işgalciler, 39 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine saldıran İsrail askerlerinin, 39 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere saldırılarında şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
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