İsrail Gazze'de durmayacak: Tüm Filistin'i yok etmek istiyor

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya başlatılan kanlı operasyonla ilgili Yeni Şafak'a açıklamalarda bulundu. Binyamin Netanyahu liderliğindeki işgal hükümetinin tüm Filistin'i yok etmek istediğini belirten er-Rucub, "Netanyahu liderliğindeki işgal hükümeti Filistin davasını sona erdirip vatandaşlarımızı kendi topraklarından sürmek istiyor. Gazze Şeridi'ne ve tüm Filistin topraklarına karşı yürütülen bu soykırım savaşı, başından bu yana ABD desteğiyle gerçekleşiyor" dedi.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER DE SALDIRIYOR

“Bu operasyon, Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağın liderliğindeki işgal hükümetinin, Filistin davasını sona erdirmek ve Filistin'i halkından, toprağından ve tarihinden mahrum etmek amacıyla halkımıza karşı yürüttüğü tek taraflı savaşın devamıdır” diyen Filistinli siyasetçi, “30 vatandaşın şehit olması, onlarca yaralı ve tutuklunun yanı sıra altyapı ve vatandaşların mallarına da büyük saldırılarda bulundular. Bu sadece işgal ordusu tarafından değil, aynı zamanda Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleşti” diye konuştu.

ABD’NİN SONSUZ DESTEĞİNE TEPKİ

Fetih yetkilisi, İsrail’in Gazze ve tüm Filistin topraklarına karşı yürüttüğü saldırılarla ilgili, “ABD ile yandaşı devletler bu savaşta İsrail'e mutlak desteklerini beyan ediyorlar. Bu desteğin yanı sıra İsrail’e sonsuz silah sağlıyorlar. ABD Birleşmiş Güvenlik Konseyi’nde defalarca ateşkes kararı verilmesini engelledi. Bu soykırımın kanı onların elinde” ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail’in saldırıları nedeniyle Suud-i Arabistan ziyaretini yarıda keserek döndüğünü belirten er-Rucub, “İlk günden itibaren işgal altındaki bölgelerdeki halkımız için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN’İN TAMAMI İSRAİL SAĞININ HEDEFİNDE

Cibril Er-Rucub, İsrail’in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’yı yıkıp, yerine sinagog yapma açıklamaları hakkında da açıklamalarda bulundu.e, “Ben-Gvir’in açıklamaları, işgal ve Yahudileştirme sürecinin 1948’den bu yana coğrafi ve demografik olarak sömürgeleştirme politikasının bir yansımasıdır” diyen er-Rucub, “Başta Kudüs olmak üzere Filistin’in tüm toprakları, her insanı, her kurumu, tüm kutsalları İsrail faşist sağının hedefindedir ve bu bağlamda Filistin resmi yetkilileri bölgedeki tüm ilgili taraflarla iletişime geçmiş ve dünyanın bu aşırı faşist iktidara karşı çıkmak için çağrıda bulunmuştur” değerlendirmesini yaptı.

BM’den İsrail’e çağrı

İşgal altındaki Filistin Topraklarındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi son saldırılarla ilgili rapor hazırladı. İsrail’i derhal ayrımcı hareketlere son vermeleri ve Filistinlilerin El Halil ve Batı Şeria’nın diğer kentlerindeki temel hizmetlere erişimini sağlamaları konusunda uyaran raporda, işgal güçlerinin son 1 buçuk aydır yaz sıcağının zirvesinde Batı Şeria’ya giden su arzını yüzde 40 azalttığı vurgulandı. Raporda sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda da hem Yahudi yerleşimcilerin hem de İsrail güçlerinin Filistinlilere baskı yaptığı ifade edildi.







