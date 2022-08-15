Dünya İsrail Gazzede Hamasa ait bir tüneli yıktığını açıkladı
ORTADOĞU

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir tünelin imha edildiğini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinden İsrail'e doğru kazılan tünel, İsrail'in Gazze çevresinde ördüğü duvarı aşamadı." ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Gazzede Hamasa ait bir tüneli yıktığını açıkladı
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Açıklamada, tünelin "son haftalarda yıkıldığı" kaydedilerek, İsrail'in 5-7 Ağustos tarihlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırılara işaret edildi.

Tünelin inşasının bir yıl önce tamamlanan güvenlik engelini geçemediği aktarılan açıklamada, tünelin İsrail'in yerleşim birimlerine tehdit teşkil etmediği kaydedildi.

Hamas'tan konuya dair ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 10
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İsrail’in dün başlattığı \"Şafak Vakti\" operasyonu 2’nci gününde devam ediyor.
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Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların hedefi olan Han Yunus kentinde 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
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Açıklanan son verilerle birlikte İsrail saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuğunda bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.
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Saldırı anı ortaya çıktı<br>İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bir binayı vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, binada bulunan bir adamın üzerine duvar yıkıldığı ve çok sayıda kişinin enkaz altından kalan adamı yaralı şekilde kurtardığı görüldü.
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İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı<br>İsrail Savunma Kuvvetleri, \"operasyon haftasına\" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi’ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu.
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Öte yandan, vurulan hedeflerin en az 6 tanesinin Filistin İslami Cihat Örgütü’ne ait silah üretim atölyesi, 2’sinin silah deposu, 6’sının gözlem noktası ve 5’inin roket fırlatma mevziisi olduğu belirtildi.
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İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü’nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi’nin vurulduğunu duyurmuştu.
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Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Gazze’ye 160 roket fırlatıldı: Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri, "operasyon haftasına" hazır olduklarını belirterek, dünden bu yana Gazze Şeridi'ne 160 roket fırlatıldığını duyurdu. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.


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