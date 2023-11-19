İsrail 'Gazze'yi işgal planı'nı açıkladı: Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar yöneteceğiz

Türkiye, terör devleti İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliama dur demek için diplomasi trafiğini yoğun bir şekilde yürütüyor. Bu trafiğin etkin isimlerinden olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da El Cezire aracılığıyla net açıklamalarda bulundu. El Cezire'ye verdiği mülakatta ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeye de değinen Bakan Fidan, Blinken ile çok açık konuştuğunu belirterek Gazze'de tam ateşkes istediklerini söyledi.