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İsrail 'Gazze'yi işgal planı'nı açıkladı: Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar yöneteceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün “çözüm olmadığını” savundu. Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak" dedi.

00:04 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 00:55 - 19/11/2023 Pazar
AA
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor." dedi.

"Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar kontrol İsrail'de olacak"

Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen,
"Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak."
ifadelerini kullandı.
Cohen, savaştan sonra
“Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını”
ileri sürdü.



#İsrail
#Eli Cohen
#Gazze
#Filistin
#Ürdün
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