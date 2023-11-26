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Dünya

Katil İsrail'den insani aranın ardından operasyon sinyali: Gazze'ye saldırılar sürecek

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, çatışmalara verilen insani aranın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini belirtti.

18:25 - 26/11/2023 Pazar
AA
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi açıklama yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi açıklama yaptı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası kapsamında çatışmalara verilen insani ara sonrası Gazze'ye yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını tekrarlayan Halevi,
"Çerçeve tamamlandığında rehinelerin serbest bırakılmasına devam edilmesi ve Hamas'ın tamamen tasfiyesi için operasyonlarımıza kararlılıkla döneceğiz."
ifadelerini kullandı.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

KATİL İSRAİL YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
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