İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi açıklama yaptı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.
KATİL İSRAİL YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.