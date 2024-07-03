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Dünya

İsrail gözünü şimdi de Mısır'a dikti: Irkçı bakandan Sina Yarımadası'nı işgal çağrısı

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Mısır toprağı olan Sina Yarımadası'nın işgal edilmesi çağrısında bulunulan sosyal medya gönderisini yeniden paylaştı.

15:49 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:49 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
Amichay Eliyahu
Amichay Eliyahu
İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı
Amichay Eliyahu
'nun X platformunda yeniden paylaştığı gönderide, üzerinde harita olan bir tişörtün satın alınması isteniyor.


"Şimdi işgal" mesajının yer aldığı tişörtün üzerindeki haritada, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve 7 Ekim'den bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra Mısır'ın Sina Yarımadası'nın da İsrail haritasına eklendiği görülüyor.


"Şimdi işgal"


Eliyahu'nun yeniden paylaştığı gönderide,
"Halk işgal istiyor! Şimdi işgal!”
mesajı yer alıyor.

Times Of Israel gazetesi, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ve Miras Bakanlığının konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığını yazdı.


1967'de işgal etmişlerdi


İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.


İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırmıştı.



#israil
#Mısır
#Amichay Eliyahu
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