İsrail gözünü şimdi de Mısır'a dikti: Irkçı bakandan Sina Yarımadası'nı işgal çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Erdoğan, "Batı dünyası destek verdikçe Netanyahu'nun işgal politikasına devam edeceği anlaşıyor. Türkiye olarak ilk günden beri buna dikkat çekmekteyiz. Gerek İran'daki füze gerilimi, gerek İsrail'in Lübnan'a saldırıları bizi haklı çıkardı. Lübnan'a yönelik saldırıların, tehdit dilinin artması, bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelendirmektedir." ifadelerini kullandı.