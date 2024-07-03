İsrail gözünü şimdi de Mısır'a dikti: Irkçı bakandan Sina Yarımadası'nı işgal çağrısı

"Şimdi işgal" mesajının yer aldığı tişörtün üzerindeki haritada, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve 7 Ekim'den bu yana saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra Mısır'ın Sina Yarımadası'nın da İsrail haritasına eklendiği görülüyor.
"Şimdi işgal"
Times Of Israel gazetesi, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ve Miras Bakanlığının konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığını yazdı.
1967'de işgal etmişlerdi
İsrail, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" olarak bilinen muharebede Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.
İsrail, Mısır ile imzaladığı Camp David Sözleşmesi'nin ardından 1982'de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırmıştı.